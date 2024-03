Firmenjubiläum in Hilden 100 Jahre Maler Doege

Hilden · Appartements in Paris, ein Stadtschloss in Bukarest und natürlich unzählige Häuser und Wohnungen in Hilden und Umgebung hat Maler Doege bereits verschönert. Das Unternehmen in Familienbesitz feiert mit Aktionstagen sein Jubiläum.

11.03.2024 , 12:42 Uhr

Armin Doege (links) mit seinem Sohn Alexander. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Ulrike Schmidt