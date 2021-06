Polizei stellt Verdächtigen : Männer knacken Kondomautomaten in Hilden

Die Polizisten stellten einen Hildener. Foto: dpa/Silas Stein

Hilden Am hellichten Tag haben zwei Männer an der Walder Straße in Hilden einen Kondomautomaten geknackt. Ein Zeuge alarmierte die Polizei.

(RP) Noch am Tatort hat die Polizei einen Mann stellen können, der kurz zuvor einen Kondomautomaten in Hilden geknackt haben soll. Wie die Beamten mitteilen, hat ein Zeuge den Notruf gewählt.

Der Mann hatte den 26 Jahre alten Hildener dabei beobachtet, wie er sich am Sonntag gegen 13 Uhr gemeinsam mit einem zweiten Verdächtigen an einem Kondomautomaten an der Walder Straße an der Bushaltestelle Frans-Hals-Weg zu schaffen machte. Die beiden sollen den Automaten laut Polizei mit einem Schraubenzieher aufgehebelt haben. Als die Beamten kurze Zeit nach dem Anruf eintrafen, konnten sie nur noch den 26-Jährigen stellen.

Sein 32 Jahre alter Begleiter hatte sich bereits aus dem Staub gemacht. Beide sind bereits mehrfach wegen diverser Delikte polizeilich in Erscheinung getreten, erklärte ein Behördensprecher: „Der 26-Jährige führte außerdem ein Fahrrad mit, zu dessen Herkunft er widersprüchliche Angaben machte.“ Die Polizei stellen den Schraubenzieher, das Rad sowie einen Erotikartikel aus dem Automaten sicher.