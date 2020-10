Was Corona für die Psyche bedeutet, erklärt die stellvertretende ärztliche Direktorin der LVR-Klinik Langenfeld : „Die Pandemie ist für uns alle sehr belastend“

Hilden/Langenfeld Wie sich Corona auf die Psyche von Kranken und Gesunden auswirkt, erklärt Psychiaterin Birgit Janssen von der LVR-Klinik Langenfeld, die in Hilden eine Ambulanz für Psychiatrie und Psychotherapie unterhält.

Janssen Das ist schwer zu sagen. Wir sind hier keine Virologen. Sicher sollte jeder seine eigene Situation bedenken. Wer eine Lungenerkrankung hat, an Adipositas leidet oder immundämpfende Medikamente einnehmen muss, hat sicher Recht, vorsichtig zu sein, wie alle anderen, die zur Risikogruppe gehören. Ein jahrelanger Lockdown für den Einzelnen funktioniert sicher nicht. Da muss man schon individuell hingucken. Wer 25 Jahre alt und gesund ist, kann sicher für den erkrankten Nachbarn einkaufen gehen und sich kümmern. Das läuft bei uns ja auch in vielen Bereichen sehr gut. Ich denke, die politisch gesetzten Grenzen sind sinnvoll.

Janssen Informieren sollte man sich schon, aber mit Maß. Wie bei Kindern, die immer im Internet unterwegs sein wollen, sollte man sich selbst Zeiten setzen: morgens, mittags und abends jeweils eine halbe Stunde, damit noch Raum bleibt für anderes. Nichts ist derzeit so ungefährlich, wie im Wald spazieren zu gehen. Man kann joggen, Rad fahren oder mit dem Hund laufen. Das sind gesunde Mechanismen. Also nicht nur fernsehen.

Kann man Panikattacken dauerhaft in den Griff bekommen und wie sieht in groben Zügen die Therapie in der LVR-Klinik aus?

Janssen Panikattacken kann man sehr gut in den Griff bekommen. Kommt dazu eine Depression, wird es etwas schwieriger. Wir arbeiten mit einer kognitiven Verhaltenstherapie. Wir klären, was sind die Gedanken und Auslöser von Angstattacken. Dann muss der Patient neues Verhalten üben. Zum Beispiel sich bewusst in eine Menschenmenge begeben, wenn man dort von Panik befallen wird. So eine Attacke dauert in der Regel nicht länger als 20 Minuten. Die muss man durchstehen und erfahren, dass nichts passiert.