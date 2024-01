Darts-Wunderkind Luke Littler Der Vizeweltmeister kommt aus Hildens Partnerstadt

Doch zurück zu Littler, denn der ist ein Phänomen – auch wenn er den Weltmeistertitel knapp verpasst hat. Er ist der aktuelle PDC Jugendweltmeister und der bisher jüngste Spieler, der je ein Match in der WDF Darts-Weltmeisterschaft gewonnen hat. Aber wie wird man der jüngste Vizeweltmeister in der Geschichte dieses Sports? Laut einem Interview in „Darts World“ flogen im Hause Littler bereits die Pfeile, als Luke gerade mal 18 Monate alt war. In einem Alter, in dem andere noch wackelig das Laufen üben, feilte er also schon an seiner Treffsicherheit.