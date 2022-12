Erholung in Hilden Lösung für Parkplatz-Problem im Norden?

Parken Sie schon oder suchen Sie noch? Vor allem am Wochenende spitzt sich die Stellplatz-Lage im Hildener Norden in der Nähe des Elbsees zu: Einerseits parken viele Hildener, die rund um Menzel- und Elbsee spazieren gehen, ihre Fahrzeuge auf den öffentlichen Flächen. Andererseits strömen aus ganz Nordrhein-Westfalen Erholungssuchende in den Hildener Norden, um das Wellness-Angebot im Vabali Spa wahrzunehmen. Nahezu 100 Prozent von ihnen reisen mit dem eigenen Auto an, das irgendwo abgestellt werden muss.