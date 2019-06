Hilden : Erst ein Zaun stoppt den Lastwagen

Die Feuerwehr Hilden rückte am Mittwochmorgen zu einem schweren Lastwage -Unfall auf die Düsseldorfer Straße aus.

Nach ersten Informationen befuhr ein Lastwagen die Düsseldorfer Straße in Fahrtrichtung Stadtmitte als er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam, eine Laterne umfuhr, durch eine Hecke brach, ein Gebäude streifte und letztendlich in einem Zaun zum Stehen kam. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war der Lkw-Fahrer im Fußbereich eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Der Patient wurde nach rettungsdienstlicher Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand hoher Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen