Erkrath/Hilden Lkw-Planen auf A3-Parkplatz Stinderbach aufgeschlitzt

Wie die Polizei mitteilte, hatte der 32-jährige Fahrer eines Lastkraftwagens mit einem Anhänger der Marke Kögel seinen Lkw gegen 23 Uhr am Dienstag auf dem Rastplatz Stinderhof an der Autobahn A3 (Fahrtrichtung Oberhausen) abgestellt. Am nächsten Morgen stellte er gegen 6.30 Uhr fest, dass die Plane seines Sattelaufliegers aufgeschlitzt worden war. Der Fahrer alarmierte die Polizei.