Kinderbetreuung in Hilden Stadt Hilden plant schon jetzt das Kindergartenjahr 2024/25

Zum Kita-Jahr 2024/25 soll die Kindertagesstätte Holterhöfchen eröffnen. Als Termin nennt die Stadt Hilden in einer aktuellen Pressemitteilung den 1. Oktober. Dann starten zunächst drei Gruppen, weitere sollen noch im Laufe des Kitajahres folgen, teilt das Bürgermeisterbüro mit. Eine Platzanfrage über Little Bird sei schon in wenigen Wochen (ab 9. Oktober) möglich. Der Verein Sozialpädagogische Einrichtung Mühle (SPE) werde als Träger ab Januar auf die registrierten Interessenten zukommen, kündigt die Stadt an.