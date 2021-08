Lions Club Hilden : Das Titelbild ist ausgewählt

Hilden Die Auswahl des Titelbildes aus vielen fröhlichen Bildern, gemalt von den Kindern des Evangelischen Kinderheims an der Lievenstraße, ist getroffen. Mit einem herzlichen Dank an Frank Köchers von der Heimleitung und viel Lob für die kleine Künstlerin Jaqueline übernahm Jürgen Bielor, der amtierende Präsident des Lions Club Hilden, das aktuelle Kalenderbild.

Es zeigt ein Haus in winterlicher Kulisse, das sehr an das Kinderheim erinnert. Es ist weihnachtlich geschmückt. Und neben einem Adventskranz steht zu lesen: „Adventszeit ist, wenn in langen dunklen Nächten ein Licht die Welt erhellt“. Jaqueline erhielt einen wertvollen Einkaufsgutschein. Für alle anderen Beteiligten hatten die Lions-Vertreter jede Menge Süßigkeiten mitgebracht. Nun beginnt für den Club die intensive Vorbereitung zur Kalenderproduktion. Der Verkauf soll Mitte Oktober starten.