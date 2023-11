Für die gute Sache Lions Club Hilden spendet der Tafel Kühlfahrzeug und Adventskalender

Die Preise steigen also weiter, und davon besonders stark betroffen sind Geringverdiener, Rentner und Alleinerziehende, die mit ihren Einkünften vielleicht noch bis vor wenigen Jahren die Kosten für Miete, Energie und Lebensmittel gerade so decken konnten. Das funktioniert heute immer weniger, und deshalb geht der Weg vermehrt zu den Tafeln, von denen es die erste in Deutschland 1993 in Berlin gab. Von 2005 bis 2009 stieg ihre Zahl sprunghaft an. Aktuell gibt es nach Angaben des Online-Portals Statista fast 1000 Tafeln.