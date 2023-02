Lions Club Hilden Benefizkonzert verspricht höchstes Niveau

Info

Konzerttickets (16 Euro) sind bei Dres. Hesse im Rathaus-Center, Mittelstraße 36, im Modehaus von Gehlen, Mittelstraße 43, im Derpart-Reisebüro, Mittelstraße 73, in der Fabricius-Apotheke, Richrather Straße 84, bei Blumen Rack, Walderstraße 274, bei HAT Fit, Am Holterhöfchen 22 sowie bei Knaacks Büdchen, Am Lindenplatz 19, erhältlich. Am Konzertabend ist die Wahl des Platzes frei.