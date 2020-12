Christa Cholewinski, Geschäftsführerin des Kinderschutzbundes Hilden, erklärte, was mit den 5500 Euro geschieht, die ihre Organisation erhält: Eine Kinderkrankenschwester und Schlafberaterin wird Familien besuchen und beraten, bei denen das Thema Schlafmangel zu Problemen führt, „sie holt die Familien in der Situation ab, in der sie gerade stehen.“ Außerdem werden 600 Zahnpflegesets in das Begrüßungspaket gepackt, das Eltern von Neugeborenen von der Stadt erhalten, um Kinder behutsam an das wichtige Thema Zähneputzen heranzuführen. „Ein dickes Löwen-Dankeschön!“