Hilden : „Liebe hat viele Gesichter“ – Priester spricht über Sexualität

Hilden (RP) Unter der Überschrift „Liebe hat viele Gesichter“ lädt die katholische Kirchengemeinde zu einer Autoren-Lesung in den Saal des Atriums von St. Jacobus, Mittelstraße 8, ein. Am Freitag, 28. Februar, geht es um 19.30 Uhr los.

Pater Siegfried Modenbach ist seit mehr als 25 Jahren Pallottiner und Priester. In der Seelsorge musste er immer auch auf Fragen der Sexualität Antworten geben. Was sagt die Bibel, was fordert die Kirche, wie denkt ein eheloser Ordenspriester darüber? Modenbach möchte den Fragen von jungen und alten Menschen, von Priestern und Eheleuten, von Homo- und Heterosexuellen gerecht werden.