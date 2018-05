Foto-Aktion: Lichtmalerei am Hildener Himmel

Hilden

Hilden (-dts) Mal glutrot, mal in vielen Farben schimmernd, mal tiefblau, mal bewölkt. mal düster gewittrig, mal mit Regenbogen. Der Himmel (nicht nur) im Mai ist spannend. Viele Leser folgten dem Aufruf der Rheinischen Post, schöne Fotos vom Himmel über Hilden einzureichen. Die Resonanz war gewaltig. Und die Auswahl der schönsten Fotos fiel entsprechend schwer. Die Aufnahme von Sonja Worch entstand am Hildener Westring. In das Dunkel der Nacht malt die Straßenbeleuchtung ein gelb-grünes Band. Die Wolken am Himmel schimmern etwas rötlich. Einzelne Sterne blitzen.