Kultur in Hilden Lesung mit Andrea Grießmann in der Stadtbibliothek

Grießmann stellt am Donnerstag, 30. November, ihr Buch „Wunderschöne Welt“ vor. Dafür ging die Reise der Autorin nicht nur an die interessantesten Orte der Welt, sondern auch nach innen. Sie schreibt über persönliche Werte und Kraftinseln im Leben. So liebt sie es, in alten Kirchen zur Ruhe zu kommen. Aber auch ihrer Arbeit wird im Buch behandelt. Für das Reisemagazin „Wunderschön!“ reist Grießmann um die Welt, in der Sendung „Planet Wissen“ beleuchtet sie spannende Themen und trifft faszinierende Gäste. Sie ist eine Frau, die den Dingen gerne auf den Grund geht – und sie hat viel Humor. In den Geschichten ihres Buches teilt sie ihren persönlichen Erfahrungsschatz, erzählt von bewegenden Begegnungen rund um den Globus, einer Ballonfahrt in Marokko, den Farben von Mexiko, Bergwanderungen mit und ohne Esel oder wie sie sich in Namibia überreden lässt, eine Termite zu essen.