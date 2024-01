Kultur in Hilden Wenn das Abitur die Lesung verhindert

Aber was ist denn das Privileg, einen kranken Vater zu haben? In seinem Buch beantwortet Oskar Seyfert die Frage und auch Katrin hat ihre eigenen Antworten. Für Oskar war es der gefestigte Zusammenhalt der Familie. „Vorher hatten wir keine Probleme, die Erkrankung meines Vaters war unsere erste richtige Prüfung im Leben“, heißt es in seinem Buch. Für Katrin ist es ein Privileg, dass sie die Kostbarkeit des Lebens zu schätzen gelernt haben. „Bei uns entsteht nie Leere durch Langeweile.“ Wo sich eine Tür schließt, geht eine andere auf. So sind aus Dingen, die während Matthias Erkrankung nicht möglich waren, neue Möglichkeiten entstanden. „Mein Mann hatte eine Vorliebe für schreckliche Deutschschlager“, berichtet Katrin und lächelt bei der Erinnerung. Statt auf Konzerte in großen Stadien zu gehen, kam irgendwann eine kleine Band zu Familie Seyfert nach Hause. „Jedes Mal wenn sie gekommen sind haben sie Schlager gespielt, die Reaktion meiner Kinder können Sie sich vorstellen“, zwinkert Katrin. Die Musiker kommen heute noch zu Familie Seyfert, dann geben sie in Gedenken an Matthias ein Wohnzimmerkonzert, bei dem immer mindestens ein „schrecklicher Schlager“ dabei ist.