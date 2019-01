Mettmann: Reaktionen von „Klasse Idee!“ bis „Aprilscherz“

Der Kreis prüft auf Anregung der UWG, ob die Umrüstung der Fußgängerampeln imagefördernd wäre.

Image Besonders im Bereich des Neanderthal Museums, so die Unabhängigen Wähler im Kreis, sollten die Neandertaler die Ampelmännchen ablösen. Der Kreis will dies prüfen.

„Schöne Idee. Wenn alle Kreisstädte finanziell so gut da stehen würden wie Monheim, würde ich es als netten „Gimmick“ sehen. Aber wir haben z.B. hier in Hilden noch ganz andere Baustellen, die vorrangig bedient werden sollten. Und das sieht in vielen Städten im Kreis ME nicht anders aus.“