Zehn Jahre Hundesalon in Hilden „Hundeliebe“: Zehn Jahre Waschen, Föhnen,Trimmen

Mit geübten Handgriffen geht Leni Gefromm ans Werk. Sie kümmert sich um den Havaneser „Harvey“, der Stammkunde in ihrem Salon „Hundeliebe“ ist. Als erstes setzt die Inhaberin des Salons den kleinen Rüden in die Badewanne, dann trocknet sie ihn ab, föhnt ihn und trimmt die Haare mit einer so genannten Zupfbürste. Das Schneiden des langen Fells, selbst an der Augenpartie, wirkt bei Leni Gefromm so mühelos und gekonnt, als wäre es keinerlei Herausforderung, die Haare eines Tieres, welches sich natürlich doch hin und wieder bewegt, trotz dieses Hin und Hers millimetergenau zu schneiden. Währenddessen lächelt die 31 Jahre alte Besitzerin der „Hundeliebe“ viel, sie und ihre Mitarbeiterin unterhalten sich freundlich und finden ebenso freundliche Worte für die Besitzer der Hunde, die zu ihnen kommen.