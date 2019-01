Politischer Ausblick : Lengenfeld senkt Steuern – Kritik an Hilden

Hilden Die Ankündigung der Stadt Langenfeld, sowohl die Gewerbe- als auch die Grundsteuer senken zu wollen, hat in Hilden politische Kritik an der Verwaltungsspitze der Itterstadt ausgelöst. Vorwurf: Es mangele an Wirtschaftskompetenz.

Mehr Wirtschaftskompetenz in der Verwaltungsspitze – diese Forderung hat die „Allianz für Hilden“ jetzt in ihrem politischen Ausblick auf das Jahr 2019 als zentralen Punkt formuliert, allerdings nicht, ohne gleich auch ihre Einschätzung hinzuzufügen: denn diese Kompetenz stellen nach Ansicht der Wählervereinigung „in Hilden weder SPD noch CDU zur Verfügung”.

Konkreter Anlass für die Kritik ist die Ankündigung der Stadt Langenfeld, sowohl die Gewerbesteuer, als auch die Grundsteuer senken zu wollen. “In Hilden verkündet der erste Beigeordnete und Interimskämmerer Hilden sei „arm aber liquide“ und findet das offensichtlich sexy. Als öffentlich wird, dass die Nachbarstadt Langenfeld im kommenden Jahr die Steuern senken will, ist der gleiche Verantwortliche der Meinung, dass Hilden keine Gefahr droht. Wo ist die Bürgermeisterin?, heißt es in dem Schreiben der Allianz unter anderem.



Wiederholt habe man für Hilden angemahnt, dass Wirtschaftsförderung Chefsache sei, und darauf hingewiesen, dass das ganze vier Seiten umfassende Wirtschaftsförderungskonzept der Stadt nie und nimmer ausreiche, um die Einnahmenseite zu entwickeln und der Stadt wirtschaftliche Stabilität zu geben: “ So werden Hildens Nachbarn zunehmend attraktiver für Gewerbeansiedlungen und mittelbar für Einkommensteuerzahler, während Hilden weiter den Kopf in den Sand steckt.”