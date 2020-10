Interview mit Sandra Abend : „Aus dem Revolutionär wurde ein Zerrbild“

Hilden Die Leiterin des Wilhelm-Fabry-Museums, Sandra Abend, hat sich mit „Feindbildern“ beschäftigt und dabei spannende Aspekte herausgearbeitet.

Abend Feindbilder waren sicherlich zu allen Zeiten ein Thema. In der Kunst gibt es schon im alten Ägypten und Rom klassische Feinbilder, in denen ganz einfach der aktuelle Feind abgebildet wurde, oft in besiegter Haltung. Seither hat sich das Feindbild stetig gewandelt. Hat man früher, wie beispielsweise Hieronymus Bosch, das personifizierte Böse plakativ dargestellt, sind Feindbilder heute deutlich komplexer.

Abend Es ist ein ständiger Veränderungsprozess. Wer gestern ein Held war, kann heute zum Feindbild werden. Auch moralische und gesellschaftliche Veränderungen spielen eine große Rolle. So gibt es aktuell Forderungen, Gemälde aus Museen zu entfernen, weil man sie für rassistisch oder sexistisch hält. Das trifft oft auch große Meisterwerke. Bettina Flitners Kunstaktion „Mein Feind“ unterstellte man seinerzeit, sie sei gewaltverherrlichend. Man hat die Arbeit damals einfach nicht verstanden. Nimmt man die aktuell entstandenen Malereien von Sandra del Pilar, dann setzen sich die Bildthemen aus vielen aktuellen Elementen zusammen. So etwa in der großformatigen Arbeit „Der Sturm“. Allein der Bildtitel lässt Assoziationen mit dem „Bildersturm“, also der Zerschlagung von Kunstwerken, zu. Das Werk zeigt aufgebrachte Menschen, die auf ein riesiges Bild einschlagen. Auf der Leinwand im Bild ist ein schreiendes Frauengesicht zu sehen. Anlass für diese Arbeit war die Auseinandersetzung über ein kleines Gemälde des zeitaktuellen Künstlers Fabián Cháirez. Auf diesem glaubte der Enkel Emiliano Zapata die Geschichtszüge seines Großvaters zu erkennen. Verkürzt dargestellt zeigt es einen nackten Reiter in einer erotisierenden Haltung in Anlehnung an ein Pinup. Anhänger des zum historischen Idol verklärten Zapata empfanden es als Skandal und wollten es zerstören. Fans des Künstlers kämpften im Wortsinne für das kleine, zuvor völlig unbekannte Werk.