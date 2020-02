Zugleiter Rosenmontagszug : „Momentan deutet nichts auf einen Sturm am Montag hin“

Hilden Viele Städte haben die Karnevalszüge am Tulpensonntag abgesagt, darunter auch Haan und Düsseldorf. In Hilden ziehen die Narren erst Rosenmontag durch die Straßen. Wir haben mit Zugleiter Michael Kewersun unter anderem über das Wetter gesprochen.

Während am Sonntag die Züge in den Düsseldorfer Veedeln und in Haan wegen des Wetters mit Sturmböen abgesagt worden sind, bleibt Michael Kewersun entspannt. Er ist der Leiter des Hildener Rosenmontagszuges und hat das Wetter genau im Blick. Noch sieht alles gut aus für Rosenmontag. „Niemand spricht momentan darüber, den Zug in Hilden abzusagen“, erklärt er. Wir haben mit ihm über die letzten Stunden vor dem Startschuss gesprochen.