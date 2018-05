Kreis Mettmann: Lehrer heben Sprachschatz

Kreis Mettmann Im Kreis sollen Schüler auf die "Bildungssprache" vorbereitet werden.

Vier Grundschulen aus dem Kreis haben erfolgreich an dem Modellprojekt "Sprachschätze" teilgenommen. Das Programm, das im Schuljahr 15/16 gestartet ist, wird in Kooperation mit der Landesweiten Koordinierungsstelle der Kommunalen Integrationszentren NRW (LAKI) und dem Kreisintegrationszentrum Mettmann durchgeführt. Beteiligt am Projekt waren die Grundschule Nordstadt in Velbert, die GGS Am Neandertal in Mettmann, die Erich-Kästner-Schule in Ratingen und die Hermann-Gmeiner Schule in Monheim.