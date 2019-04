Identität geklärt : Lawinen-Unglück: Viertes Opfer stammt aus Hilden

Dieses von der Kantonspolizei Wallis zur Verfügung gestellte Bild zeigt das Gebiet der Grünhornlücke, wo vier Skifahrer bei einer Lawine verschüttet wurden. Im Rahmen der Suchaktion konnten vier Personen am Samstagnachmittag nur noch tot geborgen werden. Foto: -dpa Bildfunk. Foto: dpa/-

Hilden Der Skiwanderer war am Freitag gemeinsam mit drei Freunden aus Düsseldorf bei einer Tour in den Berner Alpen tödlich verunglückt.

Einer der vier deutschen Skiwanderer, die am Freitag bei einem Lawinenabgang in den Berner Alpen ums Leben gekommen sind, stammt offenbar aus Hilden. Dies bestätigte die Düsseldorfer Sektion des Deutschen Alpenvereins (DAV) am Vormittag. Die Angehörigen sollen bereits informiert worden sein, teilte die Schweizer Kantonspolizei Wallis mit. Über die Identität des Hildener Tourengehers ist öffentlich bisher allerdings nichts bekannt.