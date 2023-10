Krankenhausschließungen in Hilden, Haan und Solingen Laumann macht einem Klinik-Standort Hoffnung

Demzufolge sei es nicht möglich, zum Beispiel die Geriatrie von der Lukas-Klinik zum St. Josefs Krankenhaus nach Hilden zu verlegen, sollte sich für diesen Standort ein neuer Betreiber finden. Denn der Kreis Mettmann sei mit der Geriatrie in Langenfeld versorgt – und das mit guten Ärzten und guten Mitarbeitern in der Patientenbetreuung, so Laumann. Geprüft werde derzeit, wer die in Ohligs ansässige Abteilung der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie übernehmen könne. Im Kreis Mettmann werde das Evangelische Krankenhaus in der Kreisstadt Standort der Stroke Unit. In Solingen soll es einen möglichst reibungslosen Übergang von Ohligs zum Städtischen Klinikum geben. Laumann: „Ich gehe davon aus, dass wir einen Träger für Hilden finden, der das Krankenhaus weiter betreibt.“