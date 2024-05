Karl-Josef Laumann in Hilden Hospizbewegung feiert Geburtstag mit Minister

Selbst an „ihrem Festtag“, dem 25-jährigen Jubiläum der Hospizbewegung in Hilden, hatten die Ehrenamtlichen reichlich zu tun. Permanent mussten zusätzliche Stühle ins Atrium von St. Jacobus getragen werden, damit die beachtliche Zahl an Gästen noch einen Sitzplatz bekam. Etwas unter Stress stand auch der Vorstandsvorsitzende des Vereins Rainer Pennekamp, der beim Fest-Programm leicht improvisieren musste, da Karl-Josef Laumann sich leicht verspätet hatte. Mit einem herzlichen „Hallo, Tach“, stand dann der NRW-Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales dann doch plötzlich im Saal. Genau zwischen zwei Musikstücken von Baden Powell, „Valsa sem nome“ und „Retrato Brasileiro“, die Andreas Limperg, Dozent für Gitarre an der städtischen Musikschule, zur allgemeinen Einstimmung intonierte und dafür reichlich Applaus bekam.