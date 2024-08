Improvisationstheater im Großformat „Es ist Urlaub – keine Realitätsflucht“

Tausende Menschen stehen sich in einer Schlacht gegenüber. Wer von einem Pfeil getroffen wird, sucht möglichst schnell einen Heiler auf – womöglich kann auch eine Alchemistin helfen. Claudine de Marne bewegt sich seit vier Jahren in der Welt von Mythodea – einer komplexen Welt, die seit mehr als zwei Jahrzehnten besteht. Claudine de Marne wird gespielt von Christin Barthelmie. Regelmäßig fährt sie mit ihrer Frau zum „Conquest of Mythodea“, dem größten LARP-Event der Welt, dort schlüpft sie in die Rolle von Claudine, einer Alchimistin.