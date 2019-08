Hilden : Langenfelder Unternehmen mietet Hallen in Hilden an

Die Balter GmbH ist unter anderem auf Videoüberwachung spezialisiert. Foto: dpa/Arno Burgi

Hilden Die Balter GmbH ist auf der Suche nach zusätzlicher Hallenfläche nördlich ihres Langenfelder Unternehmenssitzes in Hilden fündig geworden: Insgesamt mietet der Entwickler und Anbieter von Sicherheitstechnik rund 1400 Quadratmeter an der Straße Kleinhülsen 14 an.

Als Asset Manager der knapp 30.000 Quadratmeter großen Light-Industrial-Immobilie fungiert die M7 Real Estate Germany GmbH. Im Rahmen der Vertragsverhandlungen war Savills sowohl für den Vermieter als auch den Mieter beratend tätig.