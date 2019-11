Oststraße : Ein Unfall, sechs demolierte Autos

Hilden 18-jähriger Langenfelder verwechselt laut Polizei das Gas- mit dem Bremspedal.

Sechs zum Teil erheblich beschädigte Autos und ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls am Dienstagmorgen an der Oststraße. Wie die Polizei mitteilt, wurde dabei glücklicherweise niemand verletzt.