Hilden : Kunden benoten Finanzamt gut

Das Finanzamt an der Neustraße in Hilden ist zuständig für die Städte Hilden, Haan, Langenfeld und Monheim. Foto: Christoph Schmidt

Langenfeld/Monheim Langenfeld/Monheim Ausgesprochen freundlich, höchst kompetent und stets hilfsbereit: So nehmen Kunden die Mitarbeiter des Finanzamts Hilden wahr, das auch für Langenfeld und Monheim zuständig ist.

247 Mitarbeiter (inklusive Auszubildende) betreuen in Hilden an der Neustraße rund 80.000 Steuerfälle und Betriebe in Hilden, Haan, Langenfeld und Monheim. Wegen der Corona-Krise arbeitet rund die Hälfte im Homeoffice, erläutert Jürgen West. Aktuell gingen besonders viele Stundungs- und Änderungsanträge für die (Gewerbe-,) Umsatz- und Einkommenssteuer ein: „Das ist besonders für die Betriebe wichtig, um die Liquidität zu sichern.“

Rückblick: 1986 wurde das Finanzamt Hilden gegründet und war zunächst in provisorischen Räume am Immermannhof in Düsseldorf untergebracht. Im September 1995 war der X-förmige Neubau in Hilden fertig.