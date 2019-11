Langenfelder in Hilden erwischt : Mann ohne Führerschein fällt gleich zweimal auf

Langenfelder in Hilden erwischt

Hilden/Langenfeld Die Polizei hat am Wochenende in Hilden einen Autofahrer aus Langenfeld aus dem Verkehr gezogen. Der 28-Jährige war ohne Führerschein und Versicherungsschutz unterwegs, dafür aber mit entwendeten Kennzeichen.

Gegen 22.50 Uhr am Samstag hielten zwei Streifenbeamte bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der Hülsenstraße in Hilden einen grauen BMW der 3er-Serie mit Düsseldorfer Kennzeichen an. Bei der Kontrolle des 28-jährigen Fahrers sowie seiner 18-jährigen Begleiterin aus Hilden stellte sich laut Polizei heraus, dass der Langenfelder schon im Jahr 2014 seinen Führerschein verloren und bislang auch nicht wieder zurück erhalten hatte. Zudem ergab die Recherche der Beamten, dass die Kennzeichen als gestohlen gemeldet und zur Fahndung ausgeschrieben waren. Ferner war der BMW nicht für den Straßenverkehr zugelassen und besaß auch keinen Versicherungsschutz.