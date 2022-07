Erkrath/Hilden/Langenfeld : Kinder-Lebens-Lauf für Hospiz-Bewegung

In diesem Jahr startete Rasul den Kinder-Lebens-Lauf am 7. April in Berlin. Foto: Bundesverband Kinderhospiz/KLL

Erkrath/Hilden/Langenfeld Die Staffel führt auf dem Weg von Hochdahl durch Hilden nach Langenfeld. Von Orthomol aus startet die nächste Etappe. Dort ist Staffelübergabe.

Ein Fackellauf? Moment mal – ist schon wieder Olympiazeit? Nicht ganz. Es geht um die Fackel beim sogenannten „Kinder-Lebens-Lauf 2022“. Mit Spannung erwarten die Mitarbeiter des Franziskus-Hospizes Hochdahl (FHH) die bundesweite Aktion, um die Kinderhospizbewegung stärker in den Fokus zu rücken. Dazu geht es seit Anfang April quer durch die Republik über 6500 Kilometer (!) Wegstrecke, an der auch Hilden liegt.

„Eine tolle Aktion“, sagen Hospizleiterin Silke Kirchmann und ihr FHH-Team, das sich erstmalig am „Kinder-Lebenslauf“ beteiligt und dabei auch mit Nachbar-Hospizen vernetzt: So sind mit von der Partie: das Bergische Kinder- und Jugendhospiz Burgholz & Sternenkinderambulanz Wuppertal & Amb. und der Kinder- und der Jugendhospizdienst Bergisch Land Caritas Wuppertal/Solingen e.V.

Wer die Staffel-Übergabe live miterleben möchte, kommt am 31. Juli nachmittags vor das Mettmanner Hospiz-Büro in der Mühlenstraße 17. Dort wartet auch ein buntes Rahmenprogramm, wie Kornelia Smailes vom ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst des FHH verrät „Am 31. Juli wird die Fackel zwischen 13 und 14 Uhr von den Kolleg*innen aus Wuppertal nach Mettmann gebracht und an uns übergeben. Gemeinsam mit dem Ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienst (AHPB) werden wir unsere Hospizdienste präsentieren. Für Kinder machen wir eine Schmink-Aktion. Außerdem gibt es Kaffee und Kuchen gegen eine Spende“, sagt die Organisatorin vor Ort.

Am Montag, 1. August, geht’s um 13 Uhr los vor dem Hospizgebäude in Hochdahl, Trills 27: Jung und Alt werden dort Luftballons in den Himmel steigen lassen. Um 14.30 Uhr erfolgt der Start für Radler zur nächsten Staffel-Etappe nach Langenfeld. „Ein besonderer Hingucker werden drei Rikschas sein, die wir gemietet haben, damit auch Kinder und Jugendliche sowie Geschwisterkinder Spaß am Kinder-Lebenslauf haben. „Ich hoffe, dass uns noch Kinder und Erwachsene aus der Hochdahler Nachbarschaft und möglichst viele Mitarbeitende nach Langenfeld begleiten werden,“ so Koordinatorin Kornelia Smailes.

Auf dem Weg dorthin wartet ein Zwischenstopp in Hilden. „Wir werden auf dem schattigen Waldgelände des Prießnitz-Kneipp-Vereins Hilden eine Pause einlegen.“ Vereinsvorsitzender Rolf Berndsen freut sich, dass er und sein inzwischen 112 Jahre alter Traditionsverein den Kinder-Lebenslauf damit unterstützen können.“ Vielleicht nutzen ein paar Radfahrer das Prießnitz-Waldgelände als Quereinstieg, um noch die letzte Wegstrecke bis Langenfeld mitzuradeln.

Dort findet ab 17 Uhr bei der Firma Orthomol, Herzogstraße 30, die Staffelübergabe statt. Mit dabei sind dort unter anderem Paul Falk, Vorstandsvorsitzender des Vereins Hits fürs Hospiz, und Orthomol-Inhaber Nils Glagau sowie Langenfeld Bürgermeister Frank Schneider. „Wir unterstützen den Bundesverband Kinderhospiz über ‚Orthomol mit Herz‘ seit mehreren Jahren und sind als Sponsor auch beim Kinder-Lebens-Lauf an der Seite der Dachorganisation für ambulante und stationäre Kinderhospizeinrichtungen in Deutschland“, erklärt Kathrin Grünewald, PR- & Social Media Managerin von Orthomol. Von der Herzogstraße aus startet die vom Verein Hits fürs Hospiz organisierte Etappe.

Am Kinderlebens-Lauf, der am Donnerstag Wiesbaden zum Ziel hatte, beteiligen sich viele Kinderhospizdienste. Sie folgen dem Aufruf des Bundesverbandes Kinderhospiz: „Wir laufen durch Dörfer, kleine und große Städte, über Berge und durch Täler. Wir werden wandern, joggen, biken, reiten, in Oldtimern rollen und auf Schiffen dahingleiten. Unser wichtigstes Anliegen, die Kinderhospizarbeit für die betroffenen Familien, wird 180 Tage am Stück regional und bundesweit in der Öffentlichkeit präsent sein.“

(-dts)