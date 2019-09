Volkshochschule : Volkshochschule bietet Nacht voller Erlebnisse

Die VHS Hilden-Haan beteiligt sich am Freitag, 20. September, an der ersten bundesweiten „Langen Nacht der Volkshochschule“.

Wer schon immer chinesisch lernen, Familienforschung betreiben oder Virtual Reality ausprobieren wollte, sollte am Freitag, 20. September, noch nichts vorhaben. Denn die VHS Hilden-Haan lädt ab 18 Uhr zur „Langen Nacht der Volkshochschulen ein“. 30 Mitarbeiter stellen ihre Arbeit bis 22.30 Uhr an drei Standorten in Hilden vor. Ein Shuttlebus bringt die Gäste von A nach B, damit sie an dem Abend möglichst viel erleben können. „Das Angebot ist komplett kostenlos“, erklärt VHS-Leiter Martin Kurth, der mit der spannenden Veranstaltung neue Zielgruppen erschließen möchte.

Die VHS bespielt dabei ihr Stammhaus im Alten Helmholtz an der Gerresheimer Straße 20, ihre Dependance in der ehemaligen Theodor-Heuss-Schule an der Furtwänglerstraße 2 sowie das von der Stadt für diesen Abend zur Verfügung gestellte Bürgerhaus an der Mittelstraße 40. „Unser Standort in Haan fällt leider aus, da Kirmes ist. Aus diesem Grund fährt um 19 Uhr am Rewe-Parkplatz an der Hochdahler Straße 2 ein Shuttlebus nach Hilden“, erklärt VHS-Fachbereichsleiterin Simone Münzer. Die Nacht der Volkshochschulen ist eine bundesweite Aktion zum 100. Geburtstag der Bildungseinrichtung. Im Kreis Mettmann beteiligen sich drei, in ganz Deutschland mehr als 400 Volkshochschulen an der Nacht. 1975 wurde übrigens der Zweckverband Hilden-Haan gegründet.