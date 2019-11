Proteste im Kreis : Landwirte fühlen sich als Sündenbock

Hilden Respekt für ihre Arbeit ist es, der vielen Bauern im Kreis fehlt. Sie wollen Vorurteilen der Verbraucher entgegen steuern.

Diesen Unmut drücken auch die jüngsten Proteste gegen das Agrarpaket der Bundesregierung aus. Landesweit hatten sich tausende Landwirte mit Traktoren auf den Weg nach Bonn gemacht, darunter auch einige aus dem Kreis Mettmann – rund 30 Traktoren waren es, die dann im Konvoi um 5 Uhr morgens durch Hilden in Richtung Bonn gefahren sind. „Wir haben uns mit zwei Traktoren dem Protestzug nach Bonn angeschlossen“, berichtet Sven Breloh, dessen Familie das Gut Holterhof führt. Dabei handelt es sich um einen Familienbetrieb, spezialisiert auf Kühe und Milchwirtschaft, der mittlerweile in der dritten Generation geführt wird. „Zwar leiten meine Eltern den Hof, ich und meine beiden Brüder helfen aber, wo wir können, auch wenn wir eigentlich in anderen Berufen arbeiten. Denn wir wollen, dass der Hof auch noch möglichst lange fortbesteht“, erläutert Breloh.

Als stadtnaher Hof versuchen Landwirte wie die Brelohs in Hilden den Vorurteilen der Verbraucher entgegenzusteuern. So könne sich jeder Kunde am Gut Holterhof die Tiere anschauen und zuschauen, wie die Kühe gemolken werden. Auch Besichtigungen von Schulklassen gebe es.

Vor etwa zehn Jahren habe die Familie zuletzt in den Stall investiert, um mitzuhalten. 60 Milchkühe gebe es auf dem Hof. Damit seien aber auch die Kapazitäten ausgeschöpft. Weiter wachsen könne der Familienbetrieb nicht. Wichtig ist es laut Breloh auch, mit der Zeit zu gehen. Kreisbauernvorsitzender Dahlmann betont aber, dass das nicht unbedingt heiße, alle Bauern müssten nur noch auf Bio umsteigen. Die meisten der Hildener Landwirte beispielsweise bauen Getreide an. „Viele Betriebe so wie wir haben sich in den vergangenen Jahren angepasst. Immer mehr bieten so zusätzlich Pferde-Boxen an“, erläutert Sven Breloh. Hilden kommt also zugute, im grünen Gürtel rund um die Großstadt Düsseldorf zu sein. In ländlicheren Gegenden wie beispielsweise in der Eifel, sind solche Stellplätze für Pferde nicht gefragt.