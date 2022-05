Landtagswahl 2022 in Hilden und Haan : Briefwähler sind zurückhaltend

Wolfgang Heinrich vom Wahlamt der Stadt Hilden zeigt einen Wahlschein. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden/Haan Bislang haben knapp über 11.000 Hildener und mehr als 6500 Haaner per Briefwahl ihre Stimme für die Landtagswahl 2022 in Nordrhein-Westfalen abgegeben. Ein Ergebnis, das überrascht.

Von Ina Schwerdtfeger

Am Sonntag, 15. Mai, wird in Nordrhein-Westfalen der neue Landtag gewählt. Insgesamt 42.022 Hildener und 23.354 Haaner sind dann aufgefordert, ihre Stimme abzugeben. Bis Montagvormittag haben in Hilden bereits 11.080 Bürger per Briefwahl gewählt, wie die Stadt auf Anfrage mitteilt. Seitens des Wahlamtes der Stadt Haan wurden bisher 6507 Wahlscheine erteilt.

„Ich bin überrascht, dass zum jetzigen Zeitpunkt die Zahl der Briefwählerinnen und Briefwähler nicht höher ist“, erklärt der Hildener Wahlamtsleiter Rainer Augsburg. „Meiner Erfahrung nach deutet diese Zurückhaltung darauf hin, dass die Wahlbeteiligung insgesamt geringer sein wird, als beispielsweise bei den letzten Kommunal- und Bundestagswahlen. Falls ich falsch liege und wider Erwarten doch überproportional viele Menschen am Wahltag zur Urne gehen, freue ich mich sehr!“

Info Städte informieren über die Wahl im Internet Auf den jeweiligen Homepages im Internet haben die Städte Informationen zur Landtagswahl und zur Direktwahl zusammengefasst. Dort werden am Wahlabend auch die Ergebnisse der Auszählung veröffentlicht: www.hilden.de www.haan.de

Bis einschließlich Dienstag, 10. Mai, 17 Uhr, war es möglich, einen Wahlschein mit Briefwahlunterlagen zu beantragen. Diesen empfiehlt Wahlleiter Augsburg bis spätestens Mittwoch in den Briefkasten zu werfen, damit er rechtzeitig ankommt. In den letzten Tagen vor dem Wahltermin sollten Briefwähler ihren Brief direkt beim Wahlamt der Stadt Hilden im Rathaus-Center, Mittelstraße 36, Eingang über den Dr. Ellen-Wiederhold-Platz, abgeben oder dort persönlich wählen gehen. Dazu haben die Wählenden am Mittwoch von 8 bis 17 Uhr Gelegenheit, Donnerstag von 8 bis 19 Uhr und Freitag von 8 bis 18 Uhr. Am Samstag ist es von 9 bis 12 Uhr geöffnet, doch nur für Ersatzausstellung bereits beantragter, nicht zugestellter Briefwahlunterlagen, für Fälle plötzlicher Erkrankung und Ausnahmefälle hinsichtlich nicht im Wählerverzeichnis eingetragener Personen. Am Wahltag selbst, 15. Mai, hat es von 8 bis 15 Uhr für Fälle plötzlicher Erkrankung und Ausnahmefällen hinsichtlich nicht im Wählerverzeichnis eingetragener Personen, ebenfalls geöffnet.

Die Haaner können bis Freitag, 13. Mai, das Briefwahlbüro (Sitzungssaal) im Rathaus, Kaiserstraße 85 nutzen. Es ist Mittwoch und Donnerstag von 8 bis 15.30 geöffnet, am Freitag von 8 bis 18 Uhr.

In den beiden Wahlämtern in Haan und Hilden können Bürger bis Freitag, 13. Mai, per Briefwahl ihre Stimme abgeben. Foto: dpa/Bodo Schackow

Die Stadt Haan weist darauf hin, dass sofern ein beantragter Wahlschein nicht zugestellt werden sollte, bis spätestens Samstag, 14. Mai, 12 Uhr, dem Wähler nach einer eidesstattlichen Versicherung ein neuer Wahlschein erteilt werden könne: „Nehmen Sie in diesem Fall bitte rechtzeitig Kontakt mit dem Wahlamt auf, denn wenn für Sie bereits ein Wahlschein ausgestellt wurde, können Sie nur noch mit diesem Wahlschein wählen. Im Wahlraum sind Sie ohne diesen Wahlschein nicht mehr wahlberechtigt. Verlorene Wahlscheine können leider nicht ersetzt werden.“

In Fällen plötzlicher Erkrankung können Wahlscheine laut Haaner Wahlamt noch bis zum 15. Mai, 15 Uhr beantragt werden. Das Recht auf Ausstellung eines Wahlscheines muss in diesen Fällen nachgewiesen werden. In Fällen plötzlicher Erkrankung seien daher eine ärztliche Bescheinigung sowie gegebenenfalls eine Bevollmächtigung zur Beantragung und Abholung von Briefwahlunterlagen für den Wahlberechtigten erforderlich.

Alle Haaner und Hildener, die keine Briefwahl beantragt haben, können am Sonntag, 15. Mai, von 8 bis 18 Uhr in ihrem Wahllokal ihre Stimme abgeben. In der Wahlbenachrichtigung steht unter anderem die Anschrift des zugeteilten Wahlraums. Für die Landtagswahl stehen in Hilden insgesamt 22 Wahllokale bereit, in Haan sind es 17 Wahllokale mit neun Briefwahlbezirken. Wahlberechtigt sind alle deutschen Staatsbürger, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und mindestens seit dem 29. April 2022 ihren Hauptwohnsitz in der jeweiligen Kommune haben.

Die Stadt Hilden gehört insgesamt zwei Wahlkreisen an, 37 und 38 (Mettmann I und II.). Zum Wahlkreis 37 gehören die Städte Langenfeld, Monheim und Hilden-Süd. Zum Wahlkreis 38 gehören Hilden-Ost sowie die Städte Haan, Erkrath und Teile von Mettmann.