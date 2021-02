Auszeichnung aus dem Landtag : Landtagsorden für die Hildener Narrenakademie

Hilden Die Verdienste der Hildener im Karneval werden mit dem Orden „Würdigung des Brauchtums“ ausgezeichnet. Die Ehrung geht diesmal an 16 Vereine und Persönlichkeiten.

„Mit dieser Ehrung würdigt der Landtag die sozialen Verdienste von Karnevalistinnen und Karnevalisten. Die Hildener Narrenakademie ist eine gute Seele des Karnevalbrauchtums. Sie hat sich in vielfältiger Weise eingesetzt. Der Karneval und seine Aktiven bereiten den Menschen viel Freude“, gratuliert der Präsident des Landtags, André Kuper.

Da in diesem Jahr eine Ehrung im Parlament nicht möglich ist, überreichen Mitglieder der Karnevalsverbände den Geehrten Urkunde sowie den Orden des Landtags. Über die Hildener Narrenakademie heißt es in der Laudatio des Verbandes Rheinisch-Bergisch-Märkischer Karnevalsgesellschaften: „Die eigentliche Idee, eine Narrenakademie zu gründen, hatte Prinz Hildanus Hans I. Steinhäuser. 1954 verkündete er in seiner Proklamation: ‚Mit sofortiger Wirkung gründe ich eine Narrenakademie. Wegen der besonderen Verdienste meiner Pfeffermäuse um die Narretei erhält das Hohe Haus den Namen ‚Hildanus-Pfeffermus-Akademie‘.