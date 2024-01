Holocaust-Gedenktag Landrat fordert Menschenwürde als Ziel und Zentrum des Handelns

Im August 2020 hatte der Kreis Mettmann im Neandertal das Gedenkzeichen „Heller Schatten" der Berliner Künstlerin Franziska Peter eingeweiht. Es steht für 152 Menschen, die hierzulande während der NS-Zeit verfolgt, ausgebeutet, denunziert und ermordet wurden. Zum Gedenken an die Opfer erinnerte Landrat Thomas Hendele am Samstag im Neandertal an die Menschen, die als Zwangsarbeiter im Kalkwerk der Firma Mannesmann eingesetzt worden waren. Dabei nahm Hendele auch auf aktuelle Entwicklungen Bezug: „Wie oft haben wir es beschworen: Niemals wieder sollte es eine Diktatur in Deutschland, nie wieder Antisemitismus, nie wieder Rassismus, nie wieder Ausgrenzung und nie wieder Krieg geben.“ Doch die Wirklichkeit sehe heute leider anders aus: Juden hätten Angst, auf die Straße zu gehen; rechtspopulistische und rechtsextreme Gruppierungen und Parteien hätten seit Jahren Zulauf; Polizisten, Feuerwehrleute und Rettungskräfte würden attackiert und sogar lebensgefährlich verletzt; und mitten in Europa gebe es seit zwei Jahren wieder Krieg. Der Holocaust-Gedenktag sei Mahnung und Verpflichtung, sagte Hendele, aber auch Anlass für Hoffnung: „indem wir uns im Bewusstsein unserer historischen Verantwortung den drängenden historischen und humanitären Herausforderungen der Gegenwart stellen und die Würde jedes Menschen ins Zentrum unseres Handelns stellen".