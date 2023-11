Theaterstück in der Stadthalle Hilden Skurrile Begegnungen im Wartezimmer

Hilden · Sechs sympathische Figuren treten in dem Stück von René Heinersdorff auf, mit dem die Landesbühne Rheinland Pfalz am 12. November in Hilden zu Gast ist.

07.11.2023 , 17:34 Uhr

Die Landesbühne Rheinland-Pfalz ist mit der Komödie „Toc Toc“ in der Stadthalle Hilden zu Gast. Foto: Benjamin Westhoff/BENJAMIN WESTHOFF

In der Theater-Reihe B (Boulevard) ist am Sonntag, 12. November, um 20 Uhr die Landesbühne Rheinland-Pfalz zu Gast. Zu sehen ist die Komödie „Toc Toc“, die in der Stadthalle Hilden, Fritz-Gressard-Platz 1, auftritt. Zum Inhalt: Sechs Menschen mit ganz unterschiedlichen psychischen Defekten treffen sich in dem Theaterstück zufällig im Wartezimmer eines bekannten Psychologen. Doch der scheint sich zu verspäten und die überforderte Sprechstundenhilfe kann leider auch nicht weiterhelfen. So bleibt allen nichts außer dem Warten. Schwierig, wenn dabei jemand mit Diogenes-Syndrom (auch Vermüllungs-Syndrom genannt) auf eine unter ihrer Misophonie (dem Hass auf bestimmte Geräusche) Leidende trifft. Doch mit der Zeit raufen sich die so scheinbar ungleichen Patienten zusammen und es entsteht im Laufe der Vorstellung eine ganz eigene Form der Therapie. In der Inszenierung von René Heinersdorff sind ausschließlich liebenswerte und skurril Charaktere vertreten. Das Stück bietet eine einzigartige Perspektive auf ein oft stigmatisiertes Thema. Zugleich erleben die Besucher in der Stadthalle witzige, aber auch berührende Geschichten der sechs Menschen, die das Publikum zum Lachen und Nachdenken bringen. Auf der Theaterbühne spielen an diesem Abend in Hilden: Karsten Speck, Thomas Peters, Madeleine Niesche, Alexandra Kamp, Thea Seibert von Fock und Cheryl Angelika Baulig. Einzeltickets zum Preis von 17 Euro bis 24 Euro (zuzüglich Vorverkaufsgebühr) sind im Derpart Reisebüro Dahmen an der Mittelstraße 73 oder online über www.neanderticket.de erhältlich. Die Abendkasse öffnet eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn.

