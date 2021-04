Straßenerneuerung in Hilden und Haan : Land will Walder Straße in Hilden sanieren

Auf der Richrather Straße in Hilden gibt es viele und tiefe Schlaglöcher. Eine Sanierung der Fahrbahn rückt in greifbare Nähe. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden/Haan Gute Nachrichten für alle Nutzer und Anwohner der Walder Straße (L 85) in Hilden. Die Sanierung der Fahrbahndecke ist durch das Land NRW in das Straßenerhaltungsprogramm 2021 aufgenommen worden. „Wir freuen uns sehr über die Zusage zur Deckensanierung durch das Ministerium für Verkehr“, so die CDU-Landtagsabgeordneten für Hilden, Claudia Schlottmann und Dr. Christian Untrieser.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Die Sanierung der Walder Straße ist dringend nötig und wird alle Hildener sehr freuen. Nachdem die L 85 auf Solinger Stadtgebiet bereits erneuert wurde, ist diese Umsetzung nun konsequent und richtig.“

Auch die Erneuerung der Richrather Straße ist weiterhin im Fokus der Abgeordneten. Erst kürzlich wurde der Sanierungsbedarf durch Straßen NRW nochmals verifiziert. Weitere Maßnahmen wie Bohrkernentnahmen sollen kurzfristig folgen und weitere Erkenntnisse liefern.

Insgesamt investiert Nordrhein-Westfalen im Jahr 2021 205 Millionen Euro in Straßenerhaltungsmaßnahmen. Neben der Sanierung der Fahrbahndecke der L85 soll im Jahr 2021 auch die Fahrbahndecke der L357 in Gruiten (Millrather/Gruitener Straße) saniert werden, teilten die Abgeordneten mit.

(dts)