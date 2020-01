Baustelle auf der A3 : Nächtliches Hupen nervt viele Hildener

Hilden Durchdringend und penetrant - vor einigen Tagen hat ein lautes und ständiges Hupen halb Hilden genervt. Grund sind Fräsarbeiten.

Am Freitag, 17. Januar 2020, haben zudem weitere Bauarbeiten auf der A3 zwischen Hilden und Solingen begonnen. Wegen des Einsatzes von Großgeräten und Transportern bleibt die Verkehrsführung auf der A3 für ungefähr sechs Tagen um einen Fahrstreifen je Fahrtrichtung reduziert. In diesem Zeitraum sind zusätzlich im Kreuz Hilden die Verbindungen von der A46 auf die A3 in Fahrtrichtung Frankfurt gesperrt. Wegen Staugefahr sind Umleitungen über die A59 und A542 ausgeschildert. „Die in diesem Zeitraum vorgesehenen Arbeiten sind Voraussetzung für die weiteren Sanierungsarbeiten der A3 in diesem Abschnitt“, teilte Straßen NRW mit. Es müssten Teile der Verkehrsanlagen erneuert und neu gebaut werden. Dazu zählten die Autobahnentwässerung, die Standspur und Schutzeinrichtungen. Desweiteren wird zusätzlicher Raum für das Errichten von Nothaltebuchten, Wegweisern und Verkehrsbeeinflussungsanlagen sowie für das Verlegen von Leitungen benötigt. Dafür seien Rodungsarbeiten notwendig, die noch vor der ab März beginnen Nist- und Brutzeit erfolgen müssen.