Im Naturschutzgebiet : Ladung Altreifen einfach in den Stadtwald gekippt

Ladung Altreifen einfach in den Stadtwald gekippt

In der Nacht auf Samstag (11.07.2020) haben Unbekannte rund 50 Altreifen im Naturschutzgebiet Stadtwald abgeladen. Die Stadt hat sie noch am Samstag abgeholt. Foto: Stadt Hilden

Hilden Eine Hildenerin hatte die Umwelt-Sauerei beim Spazierengehen entdeckt und die Stadt alarmiert. Die Reifen wurden sofort aus dem Naturschutzgebiet abgeholt. Die Kommune bittet Bürger jetzt um Hinweise. Verursacher droht vierstelliges Bußgeld, wenn man ihn findet.

Rund 50 Autoreifen sowie einige Felgen wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag illegal im Hildener Stadtwald abgeladen. Die Rufbereitschaft des Zentralen Bauhofs habe umgehend reagiert und die Reifen noch am Samstag (11.07.2020) aus dem Wald geholt, berichtet die Pressesprecherin der Stadt, Henrike Ludes-Loer. Die Kommune wolle alles tun, um den Verursacher zu ermitteln. Deshalb bittet die Stadt ihre Bürger um Mithilfe und Hinweise. In den Sozialen Netzwerken ist die Empörung über diese dreiste und rücksichtslose Umweltverschmutzung groß.