Kriminalität in Hilden Polizei stoppt Ladendiebe bei Routinekontrolle

Am frühen Nachmittag hatte die Polizei den Verkehr auf der Düsseldorfer Straße kontrolliert und sichtprobenartig Kontrollen durchgeführt. Dabei wurden die beiden Beamten auf einen Citroën aufmerksam, in dem zwei Männer saßen. Die Kontrolle des Fahrzeugs erwies sich als echter Volltreffer. So stellten die Polizisten in dem Auto etliche originalverpackte Drogerie-Artikel sicher. Bei weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Waren mit einem Gesamtwert in Höhe von rund 1600 Euro kurz zuvor in zwei Drogeriemärkten in Hilden entwendet worden waren. Daher wurden die beiden Insassen, zwei Männer aus Osteuropa im Alter von 21 und 28 Jahren, als dringend tatverdächtige Ladendiebe festgenommen und zur Polizeiwache gebracht. Gegen die beiden Männer wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.