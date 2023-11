Kriminalität in Hilden Aufmerksame Zeugin hilft bei Aufklärung eines Diebstahls

Diebstähle werden in der Statistik der Straßenkriminalität zugeordnet. Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der Fälle in Hilden gegenüber dem Jahr 2021 von 840 auf 966. Die Aufklärungsquote lag bei 18,2 Prozent und stieg damit gegenüber dem Jahr 2021 (15,5 Prozent) leicht an. Übrigens: Am höchsten war mit 84,4 Prozent die Aufklärungsquote bei der Gewaltkriminalität.