Hilden : L 403: Fünf Autos geraten in Schlagloch

Natalie Bolender hat durch ein Schlagloch in der Richrather Straße in der Nähe des S-Bahnhofs Süd einen Schaden an Reifen und Felge von 557 Euro. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Auf der Richrather Straße in Höhe S-Bahnhof Hilden-Süd tat sich am Abend des 18. November plötzlich ein großes Loch in der Fahrbahn auf. Die Stadt Hilden hat sofort reagiert. Merkwürdig finden die Betroffenen das Verhalten des zuständigen Landesbetriebs Straßen NRW.

Strömender Regen, viel Verkehr, eingeschränkte Sicht: Das ist die Situation auf der Richrather Straße am Montag (18. November 2019) gegen 18.30 Uhr. Moritz Winter ist mit seinem nagelneue Auto (einen Monat alt) in Richtung Langenfeld unterwegs. In Höhe der S-Bahn-Unterführung am Bahnhof Hilden-Süd sieht er plötzlich ein Schlagloch in der Fahrbahn: „Als ich das Riesenloch bemerkte, war ich auch schon drin. Nach links ausweichen ging nicht, da fuhr ein Bus.“ Winter ist nicht der einzige, der in das Schlagloch gerät. „Bei der Stadt Hilden haben sich fünf Geschädigte gemeldet“, berichtet Tiefbauamtsleiter Harald Mittmann.

„Es gab einen heftigen Schlag“, erzählt Natalie Bolender. Sie habe kurz angehalten, aber nichts gesehen: „Es war dunkel und hat in Strömen geregnet.“ Zu Hause stellt die junge Frau fest, dass ein Reifen platt ist. Sie bringt ihren Wagen in die Werkstatt. Dort stellen die Experten später fest: Die Felge ist beschädigt. Schaden: 557 Euro.

Info Verhalten im Schadensfall Guter Rat Der ADAC rät, Schlagloch, Straße, Höchstgeschwindigkeit, beschädigtes Auto zu fotografieren und Namen und Anschriften von Zeugen zu notieren. Vorsorglich Polizei und Kfz-Versicherung informieren. Schlaglochschäden am Auto übernimmt allerdings nur die Vollkaskoversicherung. Schadensanzeige per Mail an kontak@straßen.nrw.de, Abteilung Anbau, Sondernutzung und Versicherung. RP-Aufruf Wo in Hilden gibt es gefährliche Schlaglöcher? Fotos und Hinweis mit Ihrer Telefonnummer an die RP-Redaktion per Mail: hilden@rheinische-post.de ADAC-App „Läuft´s“ (kostenfrei) Dort können Verkehrsteilnehmer Schlaglöcher oder Mängel melden. Die Hinweise werden an die zuständigen Behörden weitergeleitet.

Geschädigte wie Natalie Bolender und andere Autofahrer melden den Krater in der Fahrbahn der Polizei. Beamten schauen sich die Sache an und alarmieren den Notdienst der Stadt Hilden. „Die Bereitschaft hat das Loch mit Kaltasphalt verfüllt“, sagt der Tiefbauamtsleiter: „Am Dienstag, 19. November, haben wir den Kaltasphalt durch Gussasphalt besetzt, weil der Kaltasphalt durch den starken Verkehr nach wenigen Tagen weg gewesen wäre. Das war ein richtig tiefes Loch.“ Die Stadt Hilden informiert auch die zuständige Straßenmeisterin Velbert. Denn die Richrather Straße (L 403) ist eine Landesstraße.

Wer übernimmt jetzt meinen Schaden?, fragt sich Natalie Bolender. Sie ruft beim zuständigen Landesbetrieb Straßen NRW in Mönchengladbach an: Dort verweist man sie an die Straßenmeisterei Velbert. Velbert wiederum verweist nach Mönchengaldbach. Dort erklärt ihr ein Mitarbeiter, jeder Autofahrer habe eine Sorgfaltspflicht und müsse bei strömendem Regen auch mit Schrittgeschwindigkeit fahren. Wer die Richrather Straße kennt, weiß: Etwas anderes ist auf L 403 im Feierabendverkehr auch gar nicht möglich. Auf der Internet-Seite des Landesbetriebs gebe es ein Schadensformular, erfährt Natalie Bolender. Das müsse sie ausfüllen: Das gehe dann nach Velbert und dann nach Mönchengladbach. Aber eigentlich sei das verlorene Liebesmüh: Denn in der Regel würden Schadensanzeigen abgelehnt. Das musste die junge Frau erst mal verdauen: „Ich wollte nicht gleich einen Rechtsanwalt einschalten, sondern die Sache einfach nur klären.“

Moritz Winter hat ganz ähnliche Erfahrungen gemacht. Er hatte das Gefühl, wann wolle ihn abwimmeln. Bernd Löchter ist Pressesprecher des Landesbetriebs Straßen NRW und kann sich das Verhalten seiner Kollegen gegenüber den Schlagloch-Opfern nicht erklären: „Natürlich ist der Landesbetrieb versichert. Bei 20.000 Kilometer Straßen, für die wir zuständig sind, kann immer mal was passieren.“ Straßen NRW übergebe Schadensfälle seiner Versicherung: „Wir müssen uns natürlich jeden Fall im Einzelnen genau anschauen, ob wir unsere Verkehrssicherungspflicht vernachlässigt haben.“ Hildens Tiefbauamtsleiter Harald Mittmann hat dem Landesbetrieb schon einen Hinweis gegeben. Der Abschnitt der L 403 zwischen S-Bahn-Unterführung und Hagelkreuzstraße stadteinwärts sei in einem bedenklich schlechten Zustand.