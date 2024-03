Kursstart im April Hilden sucht neue Leihgroßeltern

Aktuell sind in Hilden zwölf Leihgroßeltern aktiv. Fünf sind aus gesundheitlichen Gründen derzeit nicht in der Lage, sich um Kinder zu kümmern. Für vier weitere Freiwillige findet sich aktuell nicht die passende Familie. Und leider gehört auch das zur Wahrheit: Nicht immer funktioniert das Miteinander. So berichtet Cremerius von einer gescheiterten Leihgroßelternschaft, weil die Eifersucht der biologischen Großeltern dazu führte, dass das Kind am Ende zwischen allen Stühlen saß. In solchen Fällen sei ein Abbruch der Beziehung ratsam. Die Arbeiterwohlfahrt und weitere Beteiligte wie zum Beispiel das Stellwerk im Bürgerhaus an der Mittelstraße begleiten die Leihgroßeltern und die Familien so oder so im Hintergrund.