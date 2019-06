Hilden : Kurs für angehende Tageseltern

Hilden Die Evangelische Erwachsenenbildung Hilden bietet ein Seminar an.

Um in NRW als Tageseltern tätig zu sein, verlangen die Jugendämter eine Ausbildung mit mindestens 160 Unterrichtstunden. Die Evangelische Erwachsenenbildung Hilden bietet eine solche Qualifizierung an. Sie beginnt am Dienstag, 17. September, und endet am 26. November, mit einem Abschlusskolloquium. Die Ausbildungszeiten sind in der Regel dienstags bis freitags von 8.30 bis 12.45 Uhr. In den Herbstferien ist ein Praktikum von 20 Stunden vorgesehen. Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung erhalten die Teilnehmer ein Zertifikat.