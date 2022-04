Hilden : Kunst für Ukraine-Hilfe versteigert

Hilden Viele Hildener boten bei der Kunst-Auktion im Wilhelm-Fabry-Museum mit. Bürgermeister Claus Pommer gab den Auktionator und ersteigerte selbst eines der Bilder. Das erfolgreichste brachte 330 Euro ein.

Rund 100 Malereien, Grafiken, Kollagen, Fotografien und Glasobjekte sind am Samstag innerhalb von zweieinhalb Stunden auf dem Hof des Wilhelm-Fabry-Museums an der Benrather Straße unter den Hammer gekommen. 70 Kunstfreunde aus Hilden und der Region boten fleißig mit und trieben die Preise in die Höhe. Auf diese Weise sammelten die Organisatoren rund 6000 Euro, die nun Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine zugute kommen sollen.