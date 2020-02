Hilden : Christian Lüttgen zeigt „wankende Welt“

Christian Lüttgen, hier hinter seinem Werk „Das Vermächtnis 3“. Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Der Kunstraum präsentiert vom 1. bis 29. März eine Werkschau des Hildener Künstlers.

Von Christoph Schmidt

Als Mensch ist Christian Lüttgen kaum zu übersehen. Mehr als zwei Meter groß, schlaksig, eine markante Erscheinung: Fast jeden Tag kann man ihn in der Innenstadt sehen. Er grüßt freundlich und wird von vielen gegrüßt. Als Künstler macht er sich eher rar in seiner Heimatstadt. Die letzte Ausstellung liegt rund 15 Jahre zurück. Dafür ist er mit seinen Arbeiten in Düsseldorf, Köln und Aachen um so präsenter.

Um so spannender ist die Werkschau, die der Hildener Kunstraum im Gewerbepark Süd (Hofstraße 64) jetzt bis 29. März 2020 zeigt. „Eine wankende Welt“ ist sie überschrieben und wird am Sonntag, 1. März, um 11 Uhr von Bürgermeisterin Birgt Alkenings eröffnet. Dr. Sandra Abend vom Kulturamt führt in die Ausstellung ein. Zu sehen sind Bronzen, Metallarbeiten und grafische Blätter, viele sind in den 1990er-Jahren und Anfang 2000 entstanden.

Christian Lüttgen beschäftigt das Existentielle, das Wissen um die Endlichkeit des Lebens: „Wir haben nur das nackte Leben. Der Tod ist Bestandteil unseres Lebens. Und jeder geht damit anders um.“

Das zeigt sich besonders bei Katastrophen. Christian Lüttgen hat sich mit dem „Floß der Medusa“ beschäftigt. Die französische Fregatte Méduse lief 1816 mit nahezu 400 Menschen an Bord vor Afrika auf Grund. Das Schiff hatte nur sechs Rettungsboote an Bord. Der unfähige Kapitän ließ aus Masten und Rahen ein 8 mal 15 Meter großes Floß für 149 Menschen bauen. Die Boote mit der Besatzung sollten es Land ziehen, kappten aber rasch die Taue und ließen die Schiffbrüchigen im Stich. Einige errichteten auf dem Floß eine Schreckens- und Gewaltherrschaft. Es kam zu Kannibalismus. Nur 15 Schiffbrüchige wurden gerettet, von denen noch fünf starben. Der zuständige Marine-Minister und 200 Offiziere wurden deshalb entlassen. Théodore Géricault machte daraus 1819 ein Gemälde „Das Floß der Medusa“, das den Skandal in die breite Öffentlichkeit brachte und heute im Louvre in Paris hängt.

Christian Lüttgen hat die schreckliche Katastrophe in einem Bronzetableau festgehalten. Man sieht ihm nicht an, über wie viel handwerkliches Geschick, komplexes Wissen und technisches Können der Künstler verfügt. Das hat er 1996 bei einem Profi für Bronzeguß in London gelernt. Nach einer Ausbildung zum Steinmetz und Bildhauer hat Lüttgen Objektdesign an der Gesamthochschule Aachen und Bildhauerei an der Kunstakademie Karlsruhe studiert.

Auch diese Metallarbeit von Christian Lüttgen ist in der Ausstellung im Kunstraum zu sehen. Foto: Kulturamt Hilden