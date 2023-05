Nutzer reagieren gelassen Bahnstreik wird auch Hilden treffen

Viele Medien berichteten schon am Donnerstagvormittag von der Entscheidung der Gewerkschaftsspitze. Auch auf der digitalen Anzeigetafel am S-Bahnhof in Hilden sowie auf der Website des Eisenbahnkonzerns wurde versucht, die Pendler über den drohenden Ausfall zu informieren. Am Donnerstag Nachmittag, wenige Stunden nach Verkündung des Streiks, ist die Nachricht jedoch noch nicht bei allen Fahrgästen angekommen. „Ich habe vom Bahnstreik noch nichts gehört“, erzählt Christian Wendel. Jeden Tag nutzt er die Züge zwischen Düsseldorf und Hilden, um zur Arbeit zu gelangen. Vor großen Herausforderungen steht Wendel jedoch nicht. „Dann fahre ich mit dem Bus. Das ist nicht so schlimm“, erklärt er, auch wenn das 20 Minuten länger dauere als der übliche Weg.