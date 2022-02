Schwankende Öffnungszeiten in Hilden : Kunden ärgern sich über Postbank-Filiale

Schwankende Öffnungszeiten in Hilden

Am Donnerstag standen die Kunden zur Mittagszeit wieder vor verschlossener Tür. Der SB-Bereich im Vorraum blieb geöffnet. Foto: Tobias Dupke

Hilden Immer wieder beschweren sich Hildener über die schwankenden Öffnungszeiten der Filiale an der Robert-Gies-Straße. Die Postbank verweist auf die angespannte Personallage.

Immer wieder in der Kritik stehen die teilweise spontan angepassten Öffnungszeiten der Postbank-Filiale an der Robert-Gies-Straße. Zuletzt standen die Kunden vor der verschlossenen Tür und lasen auf einem Aushang, dass erst ab 13.15 Uhr geöffnet sei. Darüber haben sich einige Leser der RP beschwert.

„Tatsächlich war die Filiale in der Robert-Gies-Straße in Hilden in den letzten Wochen immer wieder von eingeschränkten Öffnungszeiten betroffen oder auch kurzfristig geschlossen. Grund dafür waren und sind Personalausfälle, die wir nicht ausgleichen konnten und können“, erklärt Unternehmenssprecher Oliver Rittmaier. „Wir verstehen sehr gut, dass unsere Kundinnen und Kunden über die eingeschränkten Öffnungszeiten und kurzfristigen Schließungen der Filiale verärgert sind und entschuldigen uns bei unseren Kundinnen und Kunden für alle Unannehmlichkeiten, die dadurch entstanden sind und entstehen.“