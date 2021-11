Museen, Ausstellungen und Ateliers locken : Kultursonntag in Hilden begeistert Besucher

Kultursonntag in Hilden begeistert Besucher

Hilden Mit zahlreichen Ausstellungen und Aktionen lud die traditionelle Veranstaltung der Stadt Hilden in Museen und Ateliers ein. Der Kultursonntag lockte viele Besucher aus dem Umland an.

Tanzende Käfer und einen in Watte eingehüllten Beethoven konnten Besucher des Kultursonntags der Stadt Hilden erleben. Neben Ausstellungen im Gewerbepark-Süd und im Wilhelm-Fabry-Museum hatten auch zahlreiche Ateliers ihre Pforten geöffnet. Die Künstler boten exklusive Einblicke in ihre Arbeiten. Viele Menschen nutzten das Angebot, sich vor Ort über die Hildener Kunstszene zu informieren. „Es ist eine einmalige Gelegenheit, hinter die Kulissen zu schauen“, freute sich Janine Hüsch. Sie hatte über Facebook von der Ausstellung des Künstler-Duos Bianca Kennedy und Felix Kraus im Kunstraum des Gewerbeparks-Süd erfahren.

Eine Führung durch ihre Ausstellung „Power Plants“ unter der Leitung von Pamela Geldmacher eröffnete den Hildener Kunstsonntag. Mithilfe von Virtual Reality-Brillen konnten die Besucher tief in eine künstlerische Sichtweise auf die Natur eintauchen. „Es ist eine völlig andere Wahrnehmung“, erklärte der Vorsitzende des Haaner Kunstvereins, Peter Püschel, „man kann sich in dieser anderen Welt verlieren.“ Wie auch für ihn war dieses Gefühl für die meisten Besucher neu: Sie hatten noch nie zuvor mit der neuen Kunst-Technik der virtuellen Realität zu tun.

Ziel ist es, die Hildener Bürger für die Kunst in der eigenen Stadt zu begeistern.

Teilnehmer Museen und Galerien öffnen, teils kostenlos, ihre Pforten. Außerdem finden rund um das Thema Kultur verschiedene Veranstaltungen, Workshops und Führungen statt. Auch Ateliers, die Musikschule und die Stadtbücherei nehmen an dem Aktionstag teil.

Veranstaltet wird der Hildener Kultursonntag wird einmal jährlich, am ersten Sonntag im November, von der Stadt Hilden.

Kunst-Ateliers in Osterath sind geöffnet

Kultur in Meerbusch

Kultur in Meerbusch : Kunst-Ateliers in Osterath sind geöffnet

Janine Hüsch wollte vor allem die künstlerische Kreativität und Vielfalt in Hilden erkunden. „Deshalb lasse ich mich einfach mal treiben. Mal schauen, was heute noch Interessantes angeboten wird.“ Auch Peter Püschel war weiter unterwegs: Er besuchte anschließend noch die Ausstellung im Wilhelm-Fabry-Museum. „Obwohl wir nicht aus Hilden kommen, sind wir häufige Gäste im Fabry-Museum“, sagte er.

Die Ausstellung Meeresstille legt den Fokus besonders auf den Aspekt der Schwerhörigkeit von Ludwig van Beethoven, um an die Geschichte des Namensgebers des Museums, dem Wundarzt Wilhelm Fabry, zu erinnern. Begleitet wurde die Führung durch Karin Dörre von einigen der ausstellenden Künstler. Viele der Besucher waren das erste Mal im Fabry-Museum, so auch Beate Hoch. „Ich halte den Kultursonntag für eine gute Idee, um Menschen in die Museen zu locken“, meint sie.